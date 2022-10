Camping paradis - Papa à la maison (Partie 1)

Sylvain est père au foyer depuis 2 ans suite à un AVC heureusement sans séquelles. C’est Laetitia qui travaille et assume les finances du foyer tandis que Sylvain s’occupe beaucoup de leur fille Lili. Mais arrive au camping un ancien collègue de Sylvain qui réveille, bien malgré lui, son passé professionnel et ses heures de gloire…A l’heure où Lili a moins besoin de son père, Sylvain commence à s’interroger sur ses choix de vie… Camille, fraîchement bachelière avec mention doit faire médecine l’année prochaine mais ce qu’ignorent ses parents séparés, c’est qu’elle a passé un concours de chant dans leur dos…Son père, un ancien musicien qui a un studio d’enregistrement à Londres, l’apprend par un ami à lui et vient en parler au camping. Sandrine explose en imaginant que sa fille parte vivre à Londres pour devenir chanteuse alors qu’elle doit intégrer médecine… Tom a fait tomber Parizot qui se retrouve en fauteuil roulant, Tom se retrouve collé à lui pour s’en occuper…Parizot découvre que Tom a un crush pour une campeuse, Eléonore, et décide de le coacher.