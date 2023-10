Camping paradis - Premières amours (Partie 2)

André En savoir plus sur

Léa et ses parents arrivent au camping. Léa est mal a 17 ans et semble très soucieuse. En réalité Thibault, son petit copain la rejoint au camping car il pense qu'il est temps d’avouer aux parents de Léa qu’ils attendent avec joie un enfant alors qu’ils sont encore mineurs… Margot a hâte de présenter son nouveau mec à Olivia, son amie d’enfance mais telle n’est pas leur surprise lorsqu'elle les présente : Benjamin et Olivia ont eu une histoire dans le passé ce qu'ils cachent à Margot… Xavier tombe sous le charme de la très jolie Bérengère Parizot, la sœur de Christian…