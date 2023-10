Camping paradis - Réunions de familles (Partie 1)

André En savoir plus sur

Benoît et Julien, deux frères, très différents l'un de l'autre, se retrouvent au camping pour les 10 ans de Léo, le fils de Benoit. Ils étaient très proches lorsqu'ils étaient plus jeunes. Benoit est très tendu de revoir Julien qu'il n'a pas vu depuis 3 ans et se montre assez jaloux de la relation complice entre Julien et Léo. Quel est ce secret qui les a tant éloigné l'un de l'autre ? Sabine arrive au camping et attend son nouveau compagnon, Laurent, pour des premières vacances en amoureux. Seulement, lorsque Laurent arrive, Sabine découvre son fils, Max, 19 ans, dont les vacances avec des copains ont échoué… André pense que Tom souhaite qu’il prenne sa retraite tandis que Tom pense qu’André a envie de prendre sa retraite alors qu’il y a méprise…