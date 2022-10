Camping paradis - Telle mère, telle fille (Partie 2)

Tara et Antoine préparent un concours de mode. C’est sans compter l’arrivée de Patricia, star de la chanson des années 90 et mère de Tara, qui risque bien de voler la vedette à sa fille…. Premières vacances pour Arthur et Sybille -père et fille - depuis le mort de la maman de Sybille. A peine arrivée, Arthur tombe sur Audrey, son premier amour. De quoi susciter la jalousie de Sybille… Parizot est heureux, il s’est fait des nouveaux copains !!! Mais… ils sont nudistes… Va-t-il se convertir pour conserver leur amitié ?