Camping paradis - Un ange gardien au camping (Partie 2)

Quel étonnement pour Joséphine, alors qu'elle se croyait enfin en vacances, de se retrouver au Camping Paradis pour remplacer André qui s'est bloqué les cervicales. En réalité, Joséphine a une mission bien particulière, celle de s'occuper de son client, Olivier, qui a divorcé alors qu'il aime encore sa femme, Mathilde. Pour la première fois au Camping Paradis, Tom va faire équipe avec Joséphine, ange gardien pour un épisode plein de surprises et de magie ! Pendant ce temps, Monsieur Parizot tombe sous le charme de sa voisine Fabienne et adapte sa personnalité et ses idées bien arrêtées pour la conquérir. Le mauvais caractère légendaire de Parizot va se trouver bien malmené !