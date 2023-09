Camping paradis - Un Boys Band au Paradis (Partie 1)

Ambiance revival au Camping Paradis, les «First Kiss», un boys band star des années 90, débarque pour sa reformation. Tom accueille donc Pat, Vince et Rim. Si tous ont pris de l’âge, certains ont aussi pris un peu d’embonpoint… Ce come-back rend Xavier jaloux car à l’époque, il avait lui aussi créé avec Tom, un groupe : les «Camping Lovers» au succès bien plus confidentiel… En plein préparatif pour leur concert événement, Pat va tenter de draguer, à l’ancienne, une Audrey peu sensible à ses charmes. Accompagné par Parizot, Rim va essayer d’assumer un secret qu’il cache depuis trop longtemps. Et Vince va se découvrir une fan très particulière avec la jeune Lili.