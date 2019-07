Camping paradis - Un coach au paradis

Cette semaine, c’est détente et farniente au Camping Paradis avec l’installation d’un SPA animé par Cécile, la sœur d’Aurélie. Tout juste maman d’un petit garçon âgé de quatre mois, elle est en plein baby-blues face à un mari qui joue les "papa poule" surprotecteur… Simon, coach de vie et de séduction un peu machiste, arrive par surprise au camping pour tenter de reconquérir son ex-femme, Séverine, accompagnée de leurs deux enfants. Mais suite à l’obtention d’un nouveau contrat qu’il ne peut absolument pas laisser filer, il fait son entrée avec Denis, un client très timide et maladroit…