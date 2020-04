Camping paradis - Un fantôme au Paradis

L’équipe du camping est en émoi : André est convaincu de la présence d’un fantôme ! Si Tom reste totalement sceptique, la multiplication de phénomènes étranges et l’arrivée d’un célèbre "chasseur de fantômes" professionnel n’arrangent rien... Toute cette affaire complique la vie de François qui passe ses premières vacances avec ses enfants et sa nouvelle compagne, Béatrice, terrorisée par le surnaturel. Un peu de psychologie, une dose de bon sens, de déduction et Tom parviendra à lever le mystère et sauver le couple au bord de la rupture… Loin des préoccupations des autres vacanciers, Hervé est tout à son nouveau projet. Jaloux de Jean Pi, qui va être grand père, il décide de proposer ses services à un couple prêt à faire appel à un donneur de sperme.