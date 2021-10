Camping paradis - Une fiancée presque parfaite (Partie 2)

Cet été, sous la pression continuelle de ses parents, Mathieu s’est enfin décidé à leur présenter sa fiancée… Seulement il a du s’attacher les services d’une comédienne pour la circonstance, parce que Mathieu 35 ans, cache encore à son père et sa mère qu’il est gay. Mais, la fiancée presque parfaite qui débarque au camping n’est pas celle qui était prévue et Mathieu est obligé de couvrir les gaffes d’Elodie, fiancée débutante… en attendant l’arrivée du véritable amour de sa vie… En parallèle le docteur Modiano, père divorcé en vacances avec ses deux enfants, voit, lui, débarquer l’un de ses patients atteints de Toc multiples … Evidemment, rien ne va se passer comme prévu et les rôles vont s’inverser pour tout le monde...