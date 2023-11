Camping paradis - Une nouvelle vie (Partie 2)

Jérôme arrive au camping avec sa fille, Sophie. Quel n'est pas le choc de l'équipe du camping de le découvrir en fauteuil roulant. Jérôme a eu un accident de voiture… Un an d'hôpital et de rééducation, il ne pourra jamais remarcher ni exercer son métier de chirurgien orthopédique. Il va croiser Hélène, une ancienne conquête venue aussi au camping. Est-elle vraiment là par hasard ? De son côté, Caroline attend sa fille Emilie et son copain avec qui elle a décidé de se marier. Seulement Emilie arrive seule et en larmes, il l'a quittée. Elle décide de faire venir Clément, son meilleur ami et confident. Seulement, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça fait six mois que Clément et Caroline vivent une grand histoire d'amour et n'arrivent pas à lui annoncer…