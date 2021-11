Camping paradis - Une star au camping (Partie 1)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Cette semaine, tout le monde peut être une star au camping ! Un concours de talent caché est organisé pour les campeurs, et Parizot est bien décidé à le gagner. Mais ce que Tom et son équipe n’ont pas prévu, c’est qu’une vraie star de la chanson, victime d’un burn-out, est venue se réfugier incognito dans le camping… Et existe-t-il un meilleur endroit sur terre que le Camping Paradis pour redevenir soi-même et peut-être trouver l’amour ? C’est à la même question que Josy et Michel vont tenter de répondre, eux les deux célibataires égarés que tout sépare mais que le camping finira peut-être par réunir… Entre les numéros en tout genre et de la gestion de son équipe, Tom aura fort à faire dans ce nouvel épisode de Camping Paradis !