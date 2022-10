Camping paradis - Une voix en or (Partie 1)

Sarah arrive au camping avec sa fille Chloé et son nouveau compagnon Thierry, lui-même accompagné de sa fille Rose. Le camping a organisé un concours de chant mais lorsque Tom propose aux filles d’y participer, Thierry interdit mordicus à sa fille de s’y inscrire. Quel est ce secret qui le ronge autour de sa défunte femme, la mère de sa fille ? Est-il vraiment prêt à construire avec Sarah… ? Muriel, la tante de Tom, expatriée au Canada à l’année, passe voir son neveu pour le plus grand bonheur de Tom. Mais, au fil du temps, Muriel se montre assez ingérante et prend de grandes décisions pour le camping, ce qui déstabilise Tom et commence à le faire douter des intentions de Muriel, qu’a-t-elle dans la tête ?De son coté, Parizot a flashé sur Muriel et décide de la séduire en soudoyant son voisin de tente de lui apprendre à jouer de la guitare pour participer au concours de chant…