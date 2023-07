Camping paradis - Voyance au Paradis (Partie 2)

Annie et Jacques sont des habitués du camping. Cette année, ils sont heureux d’y retrouver leur fille, Margot, qui va leur présenter son nouveau fiancé, Antoine. Ce dernier a prétendu que ses parents ne pouvaient pas se joindre à eux car ils sont promoteurs immobiliers à Singapour… Un mensonge dans lequel il se retrouve piégé lorsqu’il découvre qu’ils sont également au camping ! Marc et Isa, alias le grand Markus et la sublimissime Isabella, sont venus participer au salon de la voyance.