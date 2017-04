Choc et émotions ! Léa pense que son père est… Tom !  

Retrouvailles pour Tom et ses copains de jeunesse… A leur grande surprise, Elodie, la seule fille du groupe d'amis et dont personne n'a plus eu de nouvelles depuis 18 ans, les a réunis. Pourtant, c'est Léa, sa fille âgée de 18 ans, qui arrive à sa place... Mathilde et Antoine arrivent au camping. Victime d'un AVC, Antoine a perdu la mémoire. Mathilde éprouve un sentiment de culpabilité car elle se sent responsable de ce choc. Elle avait demandé le divorce peu de temps avant, ce qu'elle n'ose lui avouer aujourd'hui. Mais Antoine lui dit-il toute la vérité ? Certains souvenirs ont l'air de rejaillir… Léa, 18 ans, arrive au Camping Paradis dans l'espoir de connaître la vérité sur son père. Pour elle, pas de doute, Tom est son père. Avec courage, Léa se décide à aller parler à Tom, qui n'en revient pas de la nouvelle. Comment va-t-il réagir à cette annonce ? Revivez ce moment plein d'émotions entre Tom et Léa sur MYTF1, extrait de l'épisode "Nos années Camping".