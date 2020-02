Camping paradis - Coup de vent sur le Camping

C’est l’affluence au Camping Paradis… Tom et son équipe se démènent pour accueillir au mieux les nouveaux arrivants. André, qui a organisé l’élection de Miss Camping, un concours ouvert aux femmes de 7 à 77 ans, met tout en œuvre pour convaincre les plus récalcitrantes, comme Rachel, d’y participer. Quant à Tom, il a fort à faire avec la famille Legrand. Leur fils, Lucas, une petite terreur d’une dizaine d’années, semble bien décidé à mettre le camping sens dessus dessous. Il provoque l’exaspération des vacanciers, à l’exception de Catherine, une quinquagénaire étrangement bienveillante à son égard... Au milieu de cette effervescence, Rosy a de plus en plus de mal à poursuivre sa liaison secrète avec Mathieu, propriétaire du camping voisin, et concurrent de Tom. Ariane en profite pour réorganiser peu à peu la gestion du camping, au grand dam de l’équipe… L’atmosphère est houleuse et, à l’extérieur, le vent se lève comme si les éléments aussi se liguaient contre Tom…