Lorsque l'enfant paraît - Camping paradis

Un nouveau jour se lève au Camping Paradis… En sortant de son bungalow, Tom découvre un bébé, installé dans son relax, accompagné d’un petit mot «merci»… Merci pourquoi ? Et, surtout, merci à «qui» ? Décontenancé, Tom fait part de sa découverte à son équipe et c’est l’effervescence… Tous les géniteurs potentiels du camping sont passés au crible : le bébé ressemble à untel, il a le nez de celui-ci ou la bouche de celui-là… tandis que Tom s’interroge : cet enfant pourrait être le fils d’une de ses anciennes conquêtes et, par conséquent, pourrait être son propre fils ! Cette soudaine «paternité» pose un vrai problème à Tom d’autant qu’Ariane, sa fiancée, est sur le point de lui rendre visite au camping. Réussira-t-il à assumer cet enfant «éventuel» sans risquer de la perdre ? Cela fait maintenant plus d’un an que Jean-Pierre et Hervé vivent ensemble. Jean-Pierre n’a jamais osé avouer à son compagnon sa vie d’avant, celle où il était marié et père de famille. Mais son passé le rattrape lorsqu'il voit arriver au camping son fils et sa fiancée, accompagnés de son ex-femme !