Retrouvailles pour Tom et ses copains de jeunesse… A leur grande surprise, Elodie, la seule fille du groupe d'amis et dont personne n'a plus eu de nouvelles depuis 18 ans, les a réunis. Pourtant, c'est Léa, sa fille âgée de 18 ans, qui arrive à sa place... Elle a quelque chose d'important à lui dire. Rendez-vous lundi 24 avril sur TF1 et MYTF1.