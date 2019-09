Mon meilleur ami - Camping paradis

Alors que le camping est en effervescence autour de l'organisation du concours du meilleur campeur, Tom et son équipe attendent impatiemment l'arrivée de la nouvelle recrue, qui se fait attendre... Comme chaque année, Alex et Fred, amis de longue date et éternels célibataires, se sont donnés rendez-vous au Camping paradis. Cette fois, leurs vacances s'annoncent hautes en couleur... Alors qu'Alex s'apprête à dévoiler ses sentiments pour son meilleur ami, Fred lui coupe l'herbe sous le pied en lui présentant Alicia, une charmante québécoise qu'il a demandé en mariage. Pour Alex, c'est la douche froide et leur belle amitié risque bien d'exploser...