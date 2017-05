Premières minutes : histoires de famille au Camping Paradis !  

Après avoir bien fêté l'anniversaire de Mr Parizot, Tom, Xavier et André se réveillent sur la plage ! Tom apprend que les animaux de la ferme pédagogique installée au Camping se sont échappés de l'enclos. Et ils n'y sont pas pour rien... En parallèle, Tom et son équipe auront fort à faire pour aider les vacanciers dans leurs histoires de famille... Rendez-vous lundi 8 mai sur TF1 et MYTF1 pour un épisode de Camping Paradis.