Un secret bien gardé

Pensant qu'ils vont s'écraser, Emma Corrigan, responsable marketing, divulge ses secrets les plus intimes au grand et beau inconnu assis à côté d'elle dans l'avion. Le lendemain sur son lieu de travail, dans l'agence de publicité de New York, elle découvre qu'il s'agit en fait de Jack, le jeune et nouveau PDG de son entreprise. Ce dernier connait maintenant tout sur elle...