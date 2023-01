Un secret bien gardé

Une jeune femme effectue son premier voyage d'affaires : son avion traverse une zone de turbulences. Angoissée à l'idée de perdre la vie, elle livre quelques petits secrets à son voisin. Elle apprendra plus tard que l'homme en question n'est autre que le PDG de la société pour laquelle elle travaille. Basé sur le bestseller, le roman le plus vendu de Shophie Kinsella... Les écueils et les plaisirs de dire la vérité