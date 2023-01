Cannes Comedy Show

Divertissements・Cannes Comedy Club, le 6 janvier 2023 à 21h10 sur TF1

Ils vous font rire et vous offrent une soirée encore plus mémorable que le Festival de Cannes. Présenté par Camille Combal, le Cannes Comedy Show est LA nouvelle soirée évènement de TF1. Sur la scène du Palais des Festivals, retrouvez Kev Adams, Arnaud Ducret, Jeff Panacloc, Mathieu Madénian, Chantal Ladesou, Tom Villa, Florent Peyre, Bérengère Krief, Geremy Credeville, Verino, Djimo, AZ, Thais Vauquière, Ilyes Dajadel, Roman Doduik, Laura Felpin, Jeremy Ferrari et Baptiste Lecaplain pour des sketchs et des magnétos inédits.