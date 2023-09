Cannes police criminelle

Fiction française • Policier

Camille Delmasse, une jeune femme flic idéaliste et ambitieuse, et Harry, ex-détenu et maitre de la contrefaçon, forment un tandem improbable dans la lutte contre le crime, sous le soleil de Cannes et de la Côte d’Azur. Ce duo glamour et que tout oppose est accompagné dans ses enquêtes par Léa, une flic redoutable...