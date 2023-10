Cannes Police Criminelle - S01 E01 - Bienvenue à Cannes

Alors que Camille Delmasse, lieutenant de police à Cannes, traverse une crise familiale et professionnelle (son père, Philippe Delmasse, l’ancien commissaire de la ville, faisant face à des accusations de corruption), elle se voit confier une sombre affaire de meurtre dans le riche milieu de l’art. Elle peut cependant toujours compter sur Léa Robert, sa collègue et amie, pour la seconder. Tandis qu’elles tentent de démêler le vrai du faux dans une enquête qui les emmène sur les traces d’un graffeur connu mais anonyme et d’un magnat de l’immobilier, elle fait la rencontre de Harry, un britannique aussi utile et charmant qu’énigmatique et agaçant.