Cannes Police Criminelle - S01 E02 - Coup de poker

Après le meurtre au cyanure de Natalia Beauregard, femme de Maxime Beauregard, un influent directeur de casino de la ville, Camille et Léa se plonge dans une sombre histoire de cœurs brisés et de vengeance. Soupçonnant tout d’abord Roxie Roland, une flambeuse interdite de casino au passé trouble, l’analyse des empreintes confondra finalement Bella Degarmo, l’assistante de Maxime Beauregard, Natalia étant tombée enceinte suite à son aventure avec l’amant de Bella. De son côté, Harry en apprend plus sur le mystérieux maître chanteur de Philippe Delmasse, un dénommé Julien Boire.