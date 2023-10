Cannes Police Criminelle - S01 E03 - Un petit coin de paradis

Dépêchées sur l’île de Sainte-Marguerite suite au meurtre d’un moine, Léa et Camille, éternellement flanquées de Harry, vont de fil en aiguille mettre au jour un trafic de drogue international. A force de travailler ensemble, des sentiments commencent à émerger entre Camille et Harry. Mais ce dernier, hanté par le souvenir de sa famille, garde sa part d’ombre et n’ose renouer le contact avec sa fille malgré les conseils de son ami le prêtre Placid. Enfin, les menaces de Julien Boire sur Margaux, la sœur de Camille, se précisent.