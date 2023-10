Cannes Police Criminelle - S01 E04 - Meurtre à l'hôtel - Premières minutes

Alors qu'un fils de marchand d’armes s’apprête à hériter de l’entreprise de ses parents pour ses 30 ans, Camille et Léa sont chargées d’enquêter sur des menaces de mort à son encontre. Sous couverture à l’hôtel où se tient la réception d’anniversaire, Camille devra composer avec l’identité de fortune fournie par Harry, celle d’un couple venant tout juste de se marier, tandis que les menaces de Julien Boire deviennent de plus en plus concrètes.