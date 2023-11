Cap sur les Oasis - Ecolectif instruction en famille et sobriété

Habiter et vivre autrement. Cette question est plus que jamais au cœur des préoccupations actuelles. Comment reprendre le contrôle sur notre manière d’habiter, de consommer, de penser et de créer plus de résilience dans nos vies ? C’est ce que se sont déjà demandé de nombreux hommes et femmes avant de s’installer, souvent à plusieurs, dans ce que l’on appelle un éco-lieu, un tiers-lieu, un habitat participatif ou encore plus globalement une oasis. Partons à la rencontre des habitants de ces lieux.