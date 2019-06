Captain Tsubasa - La série culte débarque le dimanche 30 juin sur TFOU à 8h50

En attendant de découvrir les premières images de "Captain Tsubasa" sur TFOU, faites connaissance avec le jeune passionné de football.

Icône de toute une génération, Captain Tsubasa, la série animée de football la plus populaire au monde, revient sur les écrans. Dès le dimanche 30 juin, les enfants auront la chance de découvrir, sur TFOU à 8h50, les nouvelles aventures de Tsubasa, jeune garçon fan de football dont le rêve est de devenir le meilleur joueur au monde.



Au fur et à mesure des matchs, Tsubasa va découvrir de nombreux jeunes talents avec lesquels il pourra progresser et tenter de réaliser son rêve ! Le jeune joueur pourra compter sur Roberto, une star du football brésilien, pour le conseiller et surmonter tous les obstacles ! Assistant à un match improvisé, un joueur va énormément le marquer. Mais qui est ce jeune prodige qui garde les buts comme personne ? Tsubasa réussira-t-il à le surpasser ?

Captain Tsubasa, mieux connu sous le nom d'Olive et Tom

Captain Tsubasa, également connu sous le titre Olive et Tom en France, est un manga de Yōichi Takahashi. Il a été prépublié dans le Weekly Shōnen Jump entre 1981 et 1988 et a été compilé en un total de 37 volumes. Une suite nommée Captain Tsubasa - World Youth a également été prépublié dans le Weekly Shōnen Jump entre 1994 et 1997 et a été compilé en un total de 18 volumes.

À la suite du succès, le manga a été adapté en anime par le studio Tsuchida Production, et a été diffusé sur TV Tokyo. En France, l'animé a été diffusé pour la première fois le 5 septembre 1988 sur La Cinq sous le nom Olive et Tom, et puis à travers d'autres chaines. Une nouvelle adaptation en animé par le studio David Production est diffusée du 2 avril 2018 au 1er avril 2019 sur TV Tokyo au Japon et en simulcast sur Anime Digital Network dans les pays francophones. A découvrir en France, sur TFOU à partir du dimanche 30 juin, 8h50.