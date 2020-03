Carrément bien(s) - Episode 140

Présenté par Olivier Casado et Bruno Waitzmann , et avec Jean-Philippe Doux, Stella Carpenter, Vanesa Prieto et Mathieu Allouch. Première émission de téléachat immobilier mêlant ventes immobilières exclusives et entertainment, Carrément Bien[s] rend l’immobilier accessible à tous et permet aux téléspectateurs d’acheter directement depuis leur salon, tous les biens qui leur sont présentés en exclusivité et d'accéder à des offres exclusives dans le programme.