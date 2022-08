Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

A New York, quatre femmes ambitieuses - Mia, Zoe, Juliet et Caitlin - amies depuis l'université se soutiennent mutuellement pour réussir dans le monde des affaires. Plus connues sous le nom de Cashmere Mafia, elles s'entraident à la fois dans leur carrière et dans leurs relations personnelles souvent tumultueuse : à travers des mariages difficiles, des collègues rivaux, des récitals d'enfants et la chasse au loft parfait. Leur ambition a un prix - bien qu'elles surpassent constamment leurs collègues masculins et leurs maris en termes de salaire , elles doivent se méfier des rivales intrigantes. désireuses de les faire tomber. Mais quelle meilleure façon de grimper au sommet de l'entreprise qu'avec vos amies à vos côtés ?