Retrouvez l'intégralité des épisodes de Cat's eyes

La série culte disponible en exclusivité sur MYTF1 : 73 épisodes à voir ou à revoir !

Cat's Eye est le premier grand succès en France de l'auteur Tsukasa Hojo (Nicky Larson). Les trois soeurs Chamade, Cylia, Tam, et Alex, tiennent le Cat’s Eye, un café convivial, pendant la journée. Mais la nuit, elles deviennent un trio de voleuses qui n'a pour seul but que de récupérer toutes les œuvres de leur père disparu, Michael Heintz, afin de retrouver sa trace. Avant chaque larcin, elles mettent la police au défi en leur envoyant une carte, et c'est l'inspecteur Quentin Chapuis, qui se trouve être aussi le petit ami de Tam, qui se charge à chaque fois de tenter d'arrêter le trio de charme, sans jamais y parvenir.