Signé Cat's Eyes - S01 E13 - Ne t'en vas pas, mon amour

Pour monter en grade et gagner un peu mieux sa vie, Quentin a décidé de passer un examen. Mais pour cela, il doit être muté très loin, sur une petite île du Japon. Il demande à Tam si elle voudrait bien l'accompagner et ses sœurs l'encouragent en préparant un vol où n'interviendront que Cylia et Alex...