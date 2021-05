Signé Cat's Eyes - S01 E53 - Good bye

Une très belle femme séduit un marin sur un navire de l'US Navy afin de voler des armes et des munitions. Quand Tam arrive par hasard sur ce navire, elle perd connaissance à cause d'un gaz soporifique. Elle se réveille un peu plus tard mais elle constate alors que la pierre précieuse qu'elle venait de voler a disparu. Qui lui a pris ?