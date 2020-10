Signé Cat's Eyes - S01 E63 - Ne pleure pas

Parce qu'ils n'ont toujours pas réussi à arrêter Cat's Eye, l'inspecteur Chapuis et tous ses coéquipiers sont transférés dans un autre département. Mademoiselle Asaya se retrouve à la circulation et le chef Bruno doit laver les voitures de police ! Le nouveau commissaire débarque au café et se targue de pouvoir vite résoudre cette affaire.