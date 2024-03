Thriller • Fiction étrangère

Danielle et Josh ont recours à une mère porteuse, Kailee, pour avoir un enfant. Après la naissance de leur fille, Sophie, Kailee s'invite chez eux, puis les croise "par hasard" au parc, alors que leur contrat stipulait qu'ils ne devaient plus avoir de contacts. Les incidents se multiplient, mais la police ne peut rien faire sans preuves. Josh demande à son informaticien de pirater le site de l'agence de gestation pour autrui afin d'en apprendre un peu plus. Il leur révèle que Kailee consulte une psychiatre depuis son enfance, mais juste après, en rentrant chez lui, il est assassiné. Josh découvre un micro dans leur salon et comprend que Kailee a écouté toutes leurs conversations.