Six amis s'enferment dans une maison après que des événements étranges et catastrophiques ont dévasté Los Angeles. alors que le monde tombe en ruines au dehors, le manque de provisions et la parano menacent leur amitié. Ils sont finalement forcés de sortir de chez eux, pour affronter leur destin et découvrir le vrai sens de l'amitié et de la rédemption. Rien ne gâche une fête comme la fin du monde !