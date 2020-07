C'est quoi cette question ? - Handicap court A

Pour déjouer les idées reçues et changer les regards, le magazine court C’est quoi cette question ? donne la parole à ceux qui sont trop souvent victimes de préjugés de par leur différence (orientation sexuelle, handicap, origine sociale...).Relations amoureuses, gestes du quotidien, perception de la société… Face caméra, ces témoins apportent des réponses honnêtes, directes, émouvantes et parfois drôles à des questions que beaucoup de gens se posent, mais que personne n’ose poser.Avec la volonté de favoriser le dialogue et le respect entre tous, le programme C’est quoi cette question ?, porté par la démarche TF1 Initiatives et produit et réalisé par Capa Presse, nous invite à s'ouvrir aux autres et à accepter nos différences.