Handball Championnat du monde Masculin - Tour Préliminaire - France - Serbie

FRANCE / SERBIE commenté par Patrice Dumont et Philippe Gardent. Championne du monde en titre, l'équipe de France affronte la Serbie pour son deuxième match dans la compétition qui se déroule en Allemagne et au Danemark. Après la victoire des Françaises au Championnat d'Europe de handball sur TF1, place au Championnat du Monde avec les Bleus champions en titre !L'équipe de France, entraînée par Didier Dinart et Guillaume Gille, fera tout pour conserver sa couronne mondiale acquise en 2015 et 2017, comptabilisant ainsi 6 titres de champions du monde.Dans cette Phase Préliminaire de la compétition, la France est dans le Groupe A avec la Russie, l'Allemagne, pays hôte de l'épreuve avec le Danemark, la Serbie, le Brésil et la Corée unifiée.