[DIRECT] Suivez le Grand Prix de Monaco !

Ce dimanche, suivez le Grand Prix de Formule 1 de Monaco en direct sur TF1 (15h10) et en live-texte sur notre site. L'Australien Ricciardo est en pole position.

16h14 : BREAKING NEWS ! Toujours pas d'abandon après 50 tours de course. C'est assez rare pour le souligner à Monaco (50/78).

16h10 : Les écarts sont minimes en tête de course. Les trois premiers (Ricciardo, Vettel, Hamilton) se tiennent en moins de 3 secondes (47/78).

16h07 : On fait le point sur le top 10 : Ricciardo (1er), Vettel (2e), Hamilton, (3e) Räikkönen (4e), Bottas (5e), Hülkenberg (6e), Ocon (7e), Alonso (8e), Verstappen (9e) Gasly (10e) (43/78).

16h05 : Hamilton se plaint régulièrement de ses pneus depuis le début de la course. Il est toujours 3e à 1''6 de Vettel, 2e (42/78).

16h03 : Vettel vient d'annoncer à son team qu'il n'a plus d'infos sur son tableau de bord (41/78).

16h02 : Toujours deux Français dans les 10. Ocon est 7e, à deux secondes de Hülkenberg (6e), et Gasly 10e (41/78).

15h59 : Premier passage au stand pour Pierre Gasly ! Il est reparti avec des gommes super-tendres en 10e position. Il ne devrait plus s'arrêter désormais (38/78).

15h58 : Le team Red Bull demande à Ricciardo de bien respecter les passages de vitesses, sans trop monter dans les tours/minute.

15h56 : Ricciardo gère parfaitement son problème de moteur et contient Vettel. 1''73 d'avance (36/78).

15h55 : Verstappen a gagné dix places. Il est actuellement 10e (35/78).

15h54 : Pierre Gasly ne s'est toujours pas arrêté après 34 tours. Ses pneus hyper-tendres tiennent le coup (34/78).

15h52 : Ca va être très difficile pour Ricciardo de garder la tête, suite à son problème de puissance moteur. Vettel est en embuscade (32/78).

15h50 : Ricciardo n'a plus que 7 dixièmes d'avance sur Vettel (31/78).

15h48 : RICCIARDO est en difficulté ! Problème de puissance pour l'Australien. Vettel le sait et va mettre la pression (29/78).

15h46 : Au premier tiers de la course, on fait le point sur les premières place. Daniel Ricciardo est en tête avec 1"6 d'avance sur Vettel, 8"8 sur Hamilton, 10"3 sur Räikkönen (26/78).

15h42 : Pour le moment, deux Français sont dans le top 10. Gasly est 6e mais doit encore s'arrêter aux stands. Ocon est 8e après s'être arrêté pour installer des pneumatiques super-tendres (25/78).

15h35 : Ricciardo a 2''92 d'avance sur Vettel. Les deux pilotes sont passés une fois aux stands chacun. Hamilton est relégué à 5''63 du leader de la course (19/78).

15h31 : Vettel est passé aux stands pour changer ses pneus (16/78).

15h29 : Ricciardo prend à nouveau le meilleur tour en course. Il a 3 secondes d'avance sur Vettel (15/78).

15h27 : Ricciardo continue d'accroître légèrement son avance sur Vettel, désormais relégué à 1''9 (13/78).

15h26 : Hamilton est le premier des leaders à s'arrêter aux stands (12/78).

15h25 : Ricciardo est toujours en tête avec 1''79 d'avance sur Vettel (12/78).

15h24 : Stroll a "tapé" au niveau de la Piscine. Il rentre aux stands (10/78).

15h22 : Verstappen continue sa remontée fantastique. Il est désormais 14e. Il chasse le local de l'étape, Charles Leclerc (10/78).

15h19 : Le point sur les Français après sept tours : Ocon est 6e, Gasly 10e et Grosjean occupe la dernière place (7/78).

15h17 : Parti en 20e position, Verstappen a déjà gagné trois places. Grosjean est dernier (6/78).

15h17 : Ricciardo s'empare du meilleur tour en course en 1'17"810.

15h15 : Meilleur temps pour Vettel dans le premier secteur (tour 4/78).

15h15 : Ricciardo gère parfaitement en tête de course (tour 4/78).

15h13 : Pas d'incident en ce début de course.

15h08 : Le tour de formation a commencé. Les gommes montent en température.

15h07 : L'air est à 25°C, la piste à 33°C.

15h06 : Les dix premiers pilotes vont partir avec des pneus Hyper-Tendres.

15h03 : L'hymne de Monaco est actuellement interprété. Derniers réglages sur les monoplaces. Les pilotes s'installent.

14h55 : Le départ de la course est prévu dans quinze minutes !

La grille de départ :

Daniel Ricciardo (Red Bull) a été le plus rapide lors de la séance de qualifications samedi. L'Australien a réalisé un chrono canon de1’10’’810 en Q3 et est devenu le premier pilote à descendre sous les 1'11'' dans les rues de la Principauté. Il devance Sebastien Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). Premier Français, Esteban Ocon (Force India) partira en 6e position, juste devant Fernando Alonso (McLaren). Pierre Gasly est 10e, Romain Grosjean (18e).

1. Daniel Ricciardo - Red Bull-TAG Heuer - 1'10''810

2. Sebastian Vettel - Ferrari - 1'11''039 - 0''229

3. Lewis Hamilton - Mercedes - 1'11''232 - 0''422

4. Kimi Räikkönen - Ferrari - 1'11''266 - 0''456

5. Valtteri Bottas - Mercedes - 1'11''441 - 0''631

6. Esteban Ocon - Force India-Mercedes - 1'12''061 - 1''251

7. Fernando Alonso - McLaren-Renault - 1'12''110 - 1''300

8. Carlos Sainz - Renault - 1'12''130 - 1''320

9. Sergio Pérez - Force India-Mercedes - 1'12''154 - 1''344

10. Pierre Gasly - Toro Rosso-Honda - 1'12''221 - 1''411

11. Nico Hülkenberg - Renault - 1'12''411 - 1''601

12. Stoffel Vandoorne - McLaren-Renault - 1'12''440 - 1''630

13. Sergey Sirotkin - Williams-Mercedes - 1'12''521 - 1''711

14. Charles Leclerc - Sauber-Ferrari - 1'12''714 - 1''904

15. Brendon Hartley - Toro Rosso-Honda - 1'13''179 - 2''369

16. Marcus Ericsson - Sauber-Ferrari - 1'13''265 - 2''455

17. Lance Stroll - Williams-Mercedes - 1'13''323 - 2''513

18. Romain Grosjean - Haas-Ferrari - 1'12''728 - 1''918 +3

19. Kevin Magnussen - Haas-Ferrari - 1'13''393 - 2''583

20. Max Verstappen - Red Bull-TAG Heuer

