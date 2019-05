Grand Prix de Monaco, la légende

A quelques heures de l'édition 2019 du Grand Prix de Formule 1 de Monac, et à travers les témoignages exclusifs des plus grands pilotes et dirigeants de la Formule 1, des archives rares et des scènes de reconstitution, ce documentaire inédit propose une plongée exceptionnelle au cœur de la plus mythique des courses automobiles.Les plus grandes courses, les duels mythiques, les accidents spectaculaires, les guerres d’argent et le glamour... S.A.S. le Prince Albert II de Monaco raconte l’histoire de la "Course dans la cité", que tous les pilotes rêvent de remporter.