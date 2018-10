Aznavour Autobiographie

Un film de Charles Aznavour et Marc di Domenico Charles Aznavour c’est plus de 1 200 chansons composées, chantées en 8 langues. C’est plus de 180 millions de disques vendus à travers le monde et aujourd’hui, c’est plus de 21 heures d’archives personnelles que le public va pouvoir enfin découvrir dans ce documentaire.Depuis plus de 70 ans et ce jusqu’en juin 2018, Charles Aznavour filme et photographie sa famille, ses amis et le monde qui l’entoure. Tous ces négatifs et bobines de films ont été précieusement archivés. Il a décidé de partager ses trésors cachés, des images exceptionnelles, totalement inédites qu’il a confiées au réalisateur Marc di Domenico, son ami.Depuis 2014, le réalisateur Marc di Domenico a l’immense privilège de partager le quotidien de Charles Aznavour. Il le suit partout, en tournée à travers le monde jusque dans sa maison de vacances. Au fil des années, la complicité qui s’est nouée entre le réalisateur et le chanteur est telle que ce dernier oublie totalement la caméra et se livre sans fard à l’objectif, offrant une sincérité rare. Ainsi, rien n’est occulté, ni sa passion, ni son caractère fort, ni son humour, ni, parfois, les faiblesses touchantes de l’âge. Grâce à des heures et des heures de tournage, dans un rythme haletant, Marc di Domenico casse les barrières pour offrir un nouveau portrait de l’artiste. L’histoire de ce film se raconte sans interview posée, sans commentaire. Elle se raconte au fil des dialogues, des images et des chansons.Vous pourrez ainsi découvrir les moments les plus intimes partagés avec ses amis comme Frank Sinatra, Ray Charles, Liza Minnelli, Michou, Carla Bruni… mais également sa famille, Ulla Aznavour, sa femme, ses enfants Seda, Katia, Mischa, Nicolas et sa sœur Aïda.