Charles Aznavour et Muriel Robin - La Bohème

Charles Aznavour et Muriel Robin reprennent ce monument qu'est "La Bohème" Retrouvez le temps de cette soirée exceptionnelle les plus belles chansons de Charles Aznavour : « For me Formidable », « Emmenez-moi », « Hier encore », « La bohème », « J’me voyais déjà », « La mamma », « Comme ils disent », « Les emmerdes », « La vie en rose »…Et les plus beaux duos de Charles Aznavour avec des artistes de toutes les générations : Johnny Hallyday, Céline Dion, Laurent Gerra, Dany Boon, Amel Bent, Patrick Bruel, Garou, Florent Pagny, Zaz, Muriel Robin, Elodie Frégé, Claire Keim, Francis Cabrel, Anggun, Patricia Kaas, Nolwenn Leroy…