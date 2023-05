Couronnement de Charles III : la famille royale salue la foule depuis le balcon

Après la cérémonie religieuse, le roi Charles III et la reine Camilla sont apparus au balcon de Buckingham Palace. A leurs côtés étaient notamment présents William et Kate, accompagnés de leurs trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans. Un moment de ferveur pour le peuple qui a acclamé son nouveau monarque.