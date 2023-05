Couronnement de Charles III - Le royaume se prépare

Samedi 6 mai, TF1 et LCI feront antenne commune pour proposer une émission spéciale : "Le couronnement - Charles III" pour vivre en direct cette cérémonie exceptionnelle.Dès 9h00 sur TF1, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et nos envoyés spéciaux à Londres feront vivre aux téléspectateurs ce moment d'Histoire, de l'abbaye de Westminster jusqu'à balcon de Buckingham Palace. Entourés d'invités spécialistes de la monarchie britannique et son fonctionnement, parmi lesquels :- Samantha de Bendern, chercheuse associée à l'Institut royal des affaires internationales- Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI- Philip Kyle, biographe de Charles III• Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à "Point de vue", • Colombe Pringle, journaliste franco-anglaise- Isabelle Rivère, biographe de la reine- Marc Roche, biographe royal et correspondant du "Point" à Londres- Pierre Servent, consultant militaire-défenseChacune et chacun d'entre eux apportera son regard particulier sur la personnalité du nouveau roi d'Angleterre, sur la cérémonie et sur l'avenir de la monarchie britannique.