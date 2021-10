Chassé croisé amoureux

Elsa et Sabine sont deux grandes amies célibataires. Sabine pense avoir trouvé en Thierry l’homme de sa vie mais, à la suite des nombreuses déceptions qu’elles ont connues l’une et l’autre, elles décident de vérifier la fiabilité et la moralité de Thierry : aime-t-il Sabine autant qu’elle l’aime ?; n’est-elle qu’une passion passagère pour lui ?, a-t-il quelqu’un d’autre dans sa vie ?. Elsa va donc se faire passer pour la cousine de province de Sabine et demander asile pour quelques jours à Thierry. Histoire de tester sa fidélité et la sincérité de son attachement à Elsa. Mais, quand Elsa débarque chez Thierry, ce dernier a dû partir en catastrophe au Maroc pour faire signer à son ancienne femme Luisa leur contrat de divorce. Il a donc demandé à François, son demi frère, de recevoir la cousine de province en se faisant passer pour lui, puisqu’il ne peut avouer à Elsa la raison de son départ subit pour le Maroc, lui ayant caché son mariage et donc sa séparation. Arrive ce qu’il devait arriver… Elsa tombe amoureuse de celui qu’elle prend pour le promis de sa meilleure amie. François tombe amoureux de celle qu’il prend pour la promise de son meilleur ami… Succession de quiproquos, de mensonges et de situations baroques.