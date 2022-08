Séries & Fictions

Le talentueux chef Carl Casper (Jon Favreau) quitte soudainement son travail exigeant dans un restaurant branché de Los Angeles, et se retrouve seul pour recoller les morceaux de sa carrière autrefois prometteuse. A Miami, il décide de faire équipe avec son ex-femme (Sofia Vergara), son meilleur ami (John Leguizamo) et son fils pour démarrer une entreprise de food truck sans fioritures. Prenant la route, Carl ravive sa passion pour la cuisine et, chemin faisant, découvre une joie de vivre et un amour renouvelés. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner...