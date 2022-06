Chefs - S01 E01

Dans le cadre de l’aménagement de sa peine de prison, Romain, un jeune serrurier de 25 ans tombé pour escroquerie, intègre la brigade d’un restaurant gastronomique emmenée par son Chef talentueux et charismatique. Intégré à la plonge, les premiers temps sont difficiles. Le jeune homme subit les humiliations de Yann, le second du Chef, en même temps qu’il fait l’expérience d’un autre monde et de ses codes quasi militaires. Cependant le restaurant, malgré sa réputation, est menacé de fermeture, à cause des dettes accumulées de jour en jour par le Chef. Au terme d’un repas dont l’enjeu est de séduire M. Edouard, un riche investisseur intéressé par le rachat de l’établissement, le Chef a la mauvaise surprise de découvrir qu’il doit désormais composer avec Delphine, la nouvelle directrice du restaurant