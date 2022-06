Chefs - S01 E02

Suite à l’incendie qu’il a provoqué pour saborder son restaurant, le Chef doit faire avec la présence de Delphine, la nouvelle directrice de l’établissement envoyée par M. Edouard pour moderniser l’endroit et redresser les finances. La confrontation entre le Chef et la businesswoman est explosive. Leur relation se transforme en guerre de tranchée. Dans un restaurant à moitié détruit par le feu, ils se trouvent néanmoins obligés de collaborer quand M. Edouard, ignorant tout de la situation, leur demande de se dépasser pour organiser un repas d’affaires capital pour lui. Le chef va devoir trouver un moyen de préparer un diner gastronomique, sans pouvoir utiliser les fours des cuisines, toujours hors d’usage. Pendant ce temps, Romain s’intègre sans conviction au sein de la brigade. Seule lumière, une possible relation amoureuse avec Charlène, une des jeunes chefs de partie. Poussé à bout par les humiliations constantes de Yann, le second du Chef, il voit cependant les tentations ressurgir et ses vieux démons refaire surface dans sa vie…