Chefs - S01 E03

Passé à tabac par les hommes de mains de Lucien, un créancier à qui il devait beaucoup d’argent, le Chef est à l’hôpital, plongé dans le coma. La Brigade est en deuil ; y compris Delphine, atteinte plus qu’elle ne le croyait. Pourtant, le restaurant doit continuer à tourner sans lui. Delphine et Yann, le second de cuisine, prennent les commandes du navire, mais très rapidement, des tensions apparaissent quand la directrice cherche à imposer son point de vue sur la carte du Chef. Les dissensions et l’absence du capitaine mettent sérieusement le restaurant en péril… De son côté, Romain est retourné vivre chez Walter, un escroc et son mentor avant qu’il ne purge sa peine de prison. Il apprend que son intégration au sein de la brigade ne s’est pas faite par hasard, que le Chef est en réalité son père… C’est alors que ce dernier se réveille de son coma, non sans quelques séquelles : il a perdu le goût.